Juve, Spalletti: "Ho già visto qualcosa di nuovo"

"Abbiamo lavorato, non avevo molti giocatori a disposizione, ma con chi c'era abbiamo approfondito cose importanti: già ieri, con tutto il gruppo, ho visto qualcosa di nuovo": così il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, alla vigilia della trasferta in casa della Fiorentina. "E' bella questa disponibilità da parte dei calciatori - continua in conferenza stampa - e qui sono super organizzati: raccattano i giocatori dentro agli spogliatoi e te li riportano nel minor tempo possibile, e c'è anche chi ha viaggiato 10 ore che ha voluto partecipare ai lavori".