Champions League, dalla Francia: "Juventus-Lione si giocherà l'8 agosto"

CHAMPIONS LEAGUE

In Francia sono sicuri: Juventus-Lione, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, si disputerà l'8 agosto. La partita si svolgerà regolarmente a Torino se le condizioni sanitarie lo permetteranno. A riferirlo è RMC Sport, citando fonti interne alla Uefa, dopo l'incontro di mercoledì mattina tra i presidenti di alcune delle principali società europee. L'emittente transalpina aggiunge che, sempre secondo le sue fonti, i quarti di finale dovrebbero partire già il 10 e disputarsi tutti entro il 12 agosto.

La gara di andata, finita 1-0 per il Lione, si era disputata in Francia il 26 febbraio, nei primissimi giorni dell'emergenza Covid-19. Il ritorno era previsto due settimane dopo, ma non fu mai disputato e resta uno dei quattro ottavi di finale ancora da concludere, insieme a Manchester City-Real Madrid, Bayern Monaco-Chelsea e Barcellona-Napoli. In attesa ai quarti ci sono invece Paris Saint Germain, Atalanta, Atletico Madrid e Lipsia.