Champions League: City-Real e Bayern-Arsenal decidono le altre due semifinaliste

champions league

Stasera gli ultimi due quarti di finale di ritorno: Guardiola e Ancelotti preparano un'altra partita spettacolo? In Germania Arteta favorito contro Tuchel che però non ha altri obiettivi

Uno spettacolo extralusso che può durare dai 90' ai 120' fino ai calci di rigore: il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra il Manchester City e il Real Madrid di stasera è per tutti gli amanti del pallone uno spot del calcio dopo lo scintillante 3-3 di Madrid. Chi delle due in campo all'Etihad accederà in semifinale guadagnerà probabilmente il passaporto per poi vincere la coppa ma nessuno si azzarda a fare pronostici. Certo, c’è il 4-0 dell'anno scorso in semifinale (dopo il pari dell'andata), ma Guardiola sa bene che basta anche una mossa tattica (Rodrygo sulla sinistra in scia di Vinicius) per scombussolare i piani, specie se Rudiger bisserà la straordinaria prova su Haaland. La goleada al Luton e il successo di misura sul Maiorca hanno consentito a Guardiola e ad Ancelotti di far riposare cinque titolari. Forse Il City, che è tornato in testa alla Premier grazie agli imprevedibili scivoloni casalinghi di Liverpool e Arsenal, potrebbe rilanciare Walker e De Bruyne, ma per fare la differenza serviranno i gol di Haaland. Il Real quest'anno sembra più compatto e spera in una super gara di Bellingham, all'andata un po' in ombra.

Il Bayern Monaco invece, dopo aver visto il Bayer Leverkusen vincere la Bundesliga, non ha altri obiettivi stagionali se non rendere fruttifero il 2-2 guadagnato all'andata sul campo dell'Arsenal, che probabilmente rimane leggermente favorito per la qualità del gioco e la freschezza dei suoi giovani che Arteta ha avuto il tempo di far maturare. "Abbiamo un piccolo vantaggio se si considera la nostra esperienza in questa competizione. Ma per trasformarlo in un vantaggio decisivo abbiamo bisogno di prestazioni al top" ha detto Tuchel mentre Kane, ancora a secco di trofei in carriera, vuole sfatare il tabù: "Io spero di segnare e aiutare la squadra, questo club lavora per vincere qualcosa ogni anno". I tedeschi dovranno rinunviare a Davies (squalificato) oltre agli infortunati Coman e Gnabry: tocca a Mazraoui giocare come terzino, in difesa fiducia a de Ligt con Kim in panchina. Come sempre sarà Jorginho a dirigere il gioco dei Gunners, invece, mentre Havertz opererà da falso nueve con Saka e Martinelli ai suoi lati.

Vedi anche Champions League Champions, Guardiola: "Voglio un City affamato, contro il Real partite mai uguali"