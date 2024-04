Champions, Guardiola: "Voglio un City affamato, contro il Real partite mai uguali"

VERSO CITY-REAL

Il tecnico spagnolo alla vigilia del ritorno dei quarti: "Dobbiamo portare la giusta energia e abbiamo bisogno dei nostri tifosi"

"Dobbiamo sentire questa pressione. Se ci concentriamo sulla vittoria dell'anno scorso, non avremo quella spinta in più di cui abbiamo bisogno. Dobbiamo essere affamati per competere in queste partite, dobbiamo portare la giusta energia e abbiamo bisogno dei nostri tifosi. A volte dovremo soffrire perché è impossibile dominare nei 90 minuti. Siamo preparati per giocare al massimo livello". Così Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del ritorno di Champions League contro il Real Madrid. "Non esistono due partite uguali, loro hanno imparato (dalla scorsa stagione), noi abbiamo imparato... proveremo a fare quello che dobbiamo fare. Questo è il sogno e ciò che vogliamo realizzare", ha aggiunto.

Guardiola non nasconde inoltre che per lui, catalano, affrontare il Real Madrid ha sempre un significato speciale. "È sempre stato così e sempre lo sarà - ha detto - È il Real Madrid e in questa competizione è sempre una partita importante. È speciale per me. Certo che lo è. Pero' no, non li temo. Ma li rispetto molto". E poi "c'è la rivalità. Vuoi batterli e fare bene, a volte vinci e altre volte perdi".

Guardiola inoltre conta molto sull'apporto dei tifosi di casa: "Penso che la gente di casa nostra ci aiuterà. Abbiamo bisogno di tanto rumore, della loro presenza, soprattutto nei momenti brutti perché sono 90 minuti e ci sono momenti in cui soffriremo".

L'arrivo di Jude Bellingham ha avuto un notevole impatto sul gioco d'attacco del Real Madrid, ha riconosciuto: "Non è sempre facile ambientarsi in fretta, ma fin dall'inizio il suo apporto è stato enorme in termini di gol. Alla sua età sopporta la pressione senza problemi. Penso che abbia una buona mentalità ed è un giocatore eccezionale. Dovremo essere molto attenti nel controllarlo".

BERNARDO SILVA: "REAL RE DELLA CHAMPIONS, MA..."

"Non ho guardato indietro al 4-0 della scorsa stagione. Sento che il Real Madrid è più forte in questa stagione, e questa è l'impressione che ho avuto dall'andata al Bernabeu. Incontreremo i re di questa competizione, quindi vediamo cosa succede". Così Bernardo Silva, centrocampista del Manchester City, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Real. Su Luka Modric e Toni Kroos, il centrocampista portoghese ha detto: "Sono esempi da seguire e grandi modelli per me, dato che giocano nel mio ruolo. La costanza con cui giocano, lo fanno da 15 anni, e dopo tutto quello che hanno raggiunto continuano a lavorare, sono un esempio per i bambini e lo si vede da come si comportano in campo". Infine Bernardo Silva ha detto: "Abbiamo il massimo rispetto per il Real Madrid per tutto quello che ha ottenuto nella sua storia. Sono molto pericolosi perché giocano in modo molto diverso dal nostro. Ti senti come se avessi il controllo della partita e poi segnano due gol in partita. Individualmente sono forse la squadra migliore al mondo, quindi abbiamo molta fiducia in casa ma anche massimo rispetto".

