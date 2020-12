Champions League, Borussia Moenchengladbach-Inter 2-3: nerazzurri ancora in corsa

CHAMPIONS LEAGUE

L'Inter batte 3-2 il Borussia Moenchengladbach nella quinta giornata del Gruppo B di Champions League e tiene vive le speranze di qualificazione agli ottavi di finale. I nerazzurri passano in vantaggio con Darmian al 17', prima di essere raggiunti allo scadere del primo tempo dalla zuccata di Plea. Nella ripresa si prende la scena Lukaku con una doppietta (64' e 73'), prima che di nuovo Plea accorci le distanze (76'). Il francese segna anche il gol del 3-3 che avrebbe eliminato l'Inter, ma il Var annulla per fuorigioco. Si deciderà tutto tra una settimana nel doppio scontro a distanza Inter-Shakhtar e Real-Borussia.

LA PARTITA

Il primo passo è compiuto. L'Inter fa il suo dovere battendo il 'Gladbach in trasferta e regalandosi un'ultima chance per il passaggio del turno, nonostante i brividi ormai consueti. Bisognerà vincere a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk, tenendo un orecchio teso verso Madrid, dove né il Real né il Borussia potranno fare grossi calcoli, visto che per tutti l'ultima giornata sarà quella decisiva. Nella serata del Borussia Park brilla, tanto per cambiare, la stella di Lukaku, faro dell'attacco nerazzurro e risolutore delle situazioni più intricate. Dopo un'ora di sportellate e lavoro sporco, Big Rom la decide con due gol dei suoi, prima di un finale davvero da cuori forti. Gli uomini di Conte soffrono, si complicano la vita da soli (pasticcio di Sanchez sul 2-3) e ringraziano la tecnologia, che inquadra il fuorigioco di Embolo sul tiro di Plea. Giusta, poi, l'interpretazione di Makkelie, che lo reputa attivo salvando la serata nerazzurra.

IL TABELLINO

Borussia Moenchengladbach-Inter 2-3

Borussia M. (4-2-3-1): Sommer 5,5; Lainer 6, Ginter 6, Jantschke 5,5 (1' st Zakaria 5,5), Wendt 5,5 (33' st Wolf 6); Kramer 6, Neuhaus 6; Lazaro 6,5, Stindl 6 (25' st Embolo), Thuram 5,5; Plea 6,5.

Allenatore: Rose 6

Inter (3-5-2): Handanovic 6,5; Skriniar 5,5, De Vrij 6,5, Bastoni 5,5; Darmian 7 (15' st Hakimi 6,5), Barella 6, Brozovic 6, Gagliardini 6, Young 5,5 (42' st Perisic); Lukaku 7,5, Martinez 6 (26' st Sanchez 6,5).

Allenatore: Conte 6

Arbitro: Makkelie

Marcatori: 17' Darmian (I), 45+1' e 31' st Plea (B), 19' st e 28' st Lukaku (I)

Ammoniti: Stindl (B), Martinez (I), De Vrij (I), Barella (I), Lainer (B), Young (I), Gagliardini (I), Bastoni (I), Plea (B)

Espulsi:

LE STATISTICHE

- L’Inter ha ottenuto un successo fuori casa in Champions League contro un’avversaria tedesca per la prima volta da marzo 2011, in casa del Bayern Monaco con il punteggio di 3-2 anche in quel caso.

- Solo Robert Lewandowski (18) ed Erling Haaland (16) hanno segnato più gol di Romelu Lukaku (13) nelle competizioni europee nel corso delle ultime due stagioni.

- Solo Erling Haaland conta più marcature multiple di Romelu Lukaku in stagione considerando tutte le competizioni fra i giocatori dei top-5 campionati europei (quattro, contro le cinque del norvegese).

- Lukaku è il primo giocatore nella storia dell'Inter ad aver realizzato due marcature multiple contro la stessa squadra in Champions League / Coppa dei Campioni.

- La rete di Darmian è arrivata su assist di Gagliardini: era da novembre 2008 che un giocatore italiano dell'Inter non segnava su assist di un connazionale in Champions League (Balotelli assist per Materazzi contro l'Anorthosis Famagosta).

- Darmian è il primo giocatore italiano ad aver segnato in Champions League con la maglia dell'Inter da ottobre 2019 con Antonio Candreva contro il Borussia Dortmund.

- L'Inter ha colpito sei legni in questa Champions League, almeno due in più di ogni altra squadra.

- Alassane Pléa è il giocatore che ha preso parte al maggior numero di reti in questa Champions League (otto, cinque gol e tre assist).

- Pléa è il primo giocatore francese a segnare almeno quattro gol alla sua prima stagione in Champions League da Kylian Mbappé nel 2016/17 (sei reti con il Monaco).