Champions League, Bayern-Lazio in diretta su Canale 5

CHAMPIONS LEAGUE

La squadra di Sarri a Monaco per un’impresa “impossibile” che avvicinerebbe l’Italia alle cinque squadre in Champions

Dieci milioni di euro, punti nel ranking, prestigio, visibilità del marchio e soprattutto la possibilità di scrivere un nuovo capitolo della storia della Lazio. La sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League (in diretta in chiaro su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it) sul campo del Bayern Monaco vale tantissimo per il club di Lotito (ma anche per tutte le altre squadre italiane), che in Baviera dovrà difendere l’1-0 dell’andata all’Olimpico firmato Immobile.

Una missione che poteva sembrare impossibile alla vigilia, ma che ora, complici i problemi del Bayern nelle ultime settimane (una sola vittoria e tre sconfitte nelle ultime 5 partite e secondo posto in campionato a -10 dal Leverkusen), appare alla portata della banda di Sarri, che opporrà il suo rodato sistema difensivo e l’organizzazione ai fuoriclasse della squadra di Tuchel (a fortissimo rischio esonero in caso di eliminazione).

Il tecnico biancoceleste dovrebbe confermare per 10/11 la formazione che ha vinto all'andata: Zaccagni riprende il posto da titolare nel tridente offensivo con Immobile e Felipe Anderson. Davanti a Provedel, sulle fasce difensive Marusic e Hysaj preferiti a Lazzari e Pellegrini, mentre Gila farà coppia con Romagnoli. A centrocampo ancora out Rovella, sarà Cataldi il regista con Guendouzi e Luis Alberto ai lati. Tuchel si affida a Kane, supportato da Sane, Musiala e Tel. In difesa l'ex juventino de Ligt sostituisce lo squalificato Upamecano, espluso all'andata.

TUTTA ITALIA TIFA LAZIO

Eliminare il Bayern, significherebbe consolidare il primato nella classifica per nazioni e aumentare le possibilità che nella prossima stagione si possano iscrivere alla SuperChampions cinque squadre italiane e non quattro. L’Italia conduce con 15.571 punti davanti alla Germania, ferma a quota 14.500 e con soli cinque club tra Champions, Europa League e Conference. Il confronto diretto dell’Allianz può mandarci in fuga o riavvicinare i tedeschi, che per undici volte nelle ultime dodici edizioni si sono qualificati ai quarti (solo nel 2018/19 non passarono il turno, inchinandosi al Liverpool di Klopp che poi si sarebbe laureato campione).

LE PROBABILI FORMAZIONI

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Kim, Guerreiro; Pavlovic, Goretzka; Tel, Muller, Musiala; Kane. All. Tuchel.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.