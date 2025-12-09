Champions League, Atalanta-Chelsea 2-1: Scamacca e De Ketelaere ribaltano i Blues

LA PARTITA

L’Atalanta ospita il Chelsea a Bergamo, dove De Ketelaere manca la chance per stappare la gara già al 5’, sull’ottima iniziativa di Lookman. Il nigeriano torna poi protagonista al 19’, quando costringe Acheampong a un salvataggio provvidenziale, dopo la chiusura di Chalobah su Scamacca. Il Chelsea tira un sospiro di sollievo e al 25’ sale sull’1-0: a colpire è Joao Pedro, sul cross dalla sinistra di Reece James, con il Var che convalida la rete dopo l’iniziale annullamento da parte dell’arbitro per fuorigioco. Nonostante un primo tempo ben giocato, all’intervallo la Dea si ritrova quindi in svantaggio di un gol e inizio ripresa rischia di subire pure il raddoppio, mentre Lookman si vede annullare una rete per fuorigioco al 53’. A segnare l’1-1 è allora Scamacca, su assist di De Ketelaere al 55’, con l’attaccante italiano che impegna poi Sanchez pure al 62’: Djimsiti non trova il tempo per il tap-in vincente. È invece impeccabile De Ketelaere all’83’, siglando il 2-1 che fa impazzire di gioia il pubblico bergamasco. Carnesecchi nega quindi il pari a Garnacho al 90’ e a Joao Pedro nel recupero, permettendo all’Atalanta di completare l’impresa. La Dea sale infatti a 13 punti, lasciando il Chelsea a 10.



LE PAGELLE

Carnesecchi 7 – Non può nulla sul tiro ravvicinato di Joao Pedro che vale l’1-0 per il Chelsea. Si fa trovare pronto invece nella ripresa, negando il gol a Garnacho e a Joao Pedro nel finale.

Kossounou 5,5 – Appare in difficoltà quando gli attaccanti del Chelsea lo puntano nel primo tempo. Sale di tono nella ripresa.

Djimsiti 5,5 – Anche lui non pare sempre a suo agio nella prima frazione, mentre nel secondo tempo va vicino a segnare in tap-in.

Kolasinac 6,5 –Fa pesare tutta la sua personalità e la sua esperienza nel corso della gara, dando tutto quello che ha. (26’ Ahanor 6 – Senza infamia e senza lode).

Bellanova 6 – La sua serata dura solo un quarto d’ora, visto che al 16’ è costretto a fermarsi dopo uno scatto: sconsolato, lascia il campo (17’ Zappacosta 5,5 – Concede troppo spazio a James in occasione dell’1-0 e soffre la velocità di Pedro Neto. È poco lucido).

De Roon 6 – È disattento in occasione dell’1-0 del Chelsea, quando resta troppo basso rispetto ai suoi compagni e tiene in gioco James. Offre però a De Ketelaere l’assist per il 2-1 all’83’.

Ederson 6,5 – Cresce nel secondo tempo, partecipando più attivamente alla manovra della Dea e sporcando le sortite offensive del Chelsea. (42’ st Musah sv)

Bernasconi 6 – Gioca una partita ordinata, senza sfigurare al cospetto di una big europea come il Chelsea. Sono serate come questa che aiutano a crescere.

De Ketelaere 8 – Ha subito un’occasione per sbloccare il risultato, ma non aggancia il pallone nell’area piccola. Si rifà ampiamente nella ripresa, creando l’assist per l’1-1 di Scamacca e segnando il gol del 2-1 che decide l’incontro.

Scamacca 7,5 – Cerca una magia di tacco al 18’, ma viene murato da un attento Chalobah. Nessuno riesce invece a fermarlo al 55’, quando valorizza l’assist di De Ketelaere e pareggia 1-1. (27’ st Krstovic 6 – Entra in campo con intraprendenza, mostrandosi attivo).

Lookman 7 – Sfrutta la sua velocità e bravura nell’attaccare la profondità, mettendo in difficoltà continua i Blues. Solo un provvidenziale intervento di Acheampong gli nega il gol nel primo tempo e il fuorigioco nel secondo. (42’ st Pasalic sv).



IL TABELLINO

ATALANTA-CHELSEA 2-1

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 7; Kossounou 5,5, Djimsiti 5,5, Kolasinac 6,5 (26’ st Ahanor 6); Bellanova 6 (17’ Zappacosta 5,5), De Roon 6, Ederson 6,5 (42’ st Pasalic sv), Bernasconi 6; De Ketelaere 8, Scamacca 7,5 (27’ st Krstovic 6), Lookman 7 (42’ st Musah sv). A disp.: Sportiello, Scalvini, Hien, Zalewski, Brescianini, Samardzic, Maldini. All.: Palladino

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez 6; Acheampong 6,5, Chalobah 6,5 [1’ st Fofana 6 (31’ st Adarabioyo 5,5)], Badiashile 5,5, Cucurella 6,5; James 6,5, Caicedo 5; Pedro Neto 6, Enzo Fernandez 5 (21’ st Gusto 6), Gittens 6; Joao Pedro 6,5 (21’ st Garnacho 6). A disp.: Jorgensen, Merrick, Hato, Andrey Santos, Buonanotte, George, Estevao, Guiu. All.: Maresca

Arbitro: Hernandez A. (Spa)

Marcatori: 25’ Joao Pedro (C), 10’ st Scamacca (A), 38’ st De Ketelaere (A)

Ammoniti: Chalobah (C)

Note: 53’ gol annullato per fuorigioco a Lookman (A)