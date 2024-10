Champions League, Aston Villa-Bologna 2-0: crollo rossoblù nella ripresa

Nella ripresa, un cambio per parte: Orsolini, non sugli scudi e ammonito nel corso del primo tempo, lascia spazio a Odgaard, mentre tra i padroni di casa entra Barkley. Bailey sfiora subito l'1-0, che arriva poco dopo: al 55', McGinn batte una punizione da posizione decentrata, nessuno tocca e la palla finisce in rete. Il Bologna accusa il colpo e nove minuti dopo gli inglesi raddoppiano: cross dalla sinistra di Rogers e Duran, in spaccata, anticipa un Lucumì tutt'altro che perfetto in marcatura. Il gol, di fatto, taglia le gambe in maniera definitiva ai felsinei: Italiano prova a cambiare l'attacco con Castro al posto di Dallinga, ma Beukema riesce solo a trovare il palo. Bologna anche sfortunato, ma ancora ko: rimandato l'appuntamento con il primo gol dal rientro in Champions. L'Aston Villa, invece, si gode una notte da solo in vetta alla classifica.