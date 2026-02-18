Bodo-Inter e le sfide di Champions: Chivu contro il ghiaccio norvegese e i veleni del Derby

Chivu prepara diversi cambi rispetto alla Juventus, spazio per Carlos Augusto e uno tra Acerbi e de Vrij, ma si affiderà ancora al gran momento di Piotr Zielinski, viste le assenze di Calhanoglu e Frattesi. In attacco è il gioco delle coppie: Lautaro-Pio Esposito o Thuram-Bonny? Serve ipotecare la qualificazione ed evitare che il gelo norvegese congeli le ambizioni di gloria nerazzurre.