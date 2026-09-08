Champions League 2026/27, quanto incassano le italiane: le cifre di Inter, Napoli, Roma e Como

L'edizione della Uefa Champions League 2026/27, giunta alla terza stagione con il format a girone unico, vedrà la partecipazione di 36 club con atto finale programmato allo stadio Metropolitano di Madrid il 5 giugno 2027. Tra le protagoniste figurano quattro formazioni della Serie A: Inter, Roma, Napoli e il debuttante Como. Ogni squadra avrà otto incontri garantiti e il montepremi complessivo sarà di circa 2,47 miliardi di euro complessivi. Vediamo come sono ripartiti grazie all'analisi di Calcio e Finanza.