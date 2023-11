Champions League 2024-2025, la Uefa ha intenzione di invitare l'Al Nassr di Ronaldo

DALL'ARABIA

La notizia, che sarebbe clamorosa, rimbalza dall'Arabia: ma sono tanti gli ostacoli da superare

© Getty Images La Uefa avrebbe intenzione di invitare l'Al Nassr a partecipare alla Champions League 2024-25, con la motivazione che il club saudita dove gioca Cristiano Ronaldo è uno dei tre club più popolari al mondo. È questa la notizia che rimbalza dall'Arabia e ripresa dal britannico Football Talk. Verità o più probabilmente boutade, sarebbero comunque tanti gli ostacoli da superare, a partire dal Fair Play finanziario a cui devono sottostare le squadre europee al contrario di quelle arabe che in estate hanno speso in lungo e in largo grazie al fondo sovrano PIF.

Oltre alla questione (non da poco) del rispetto del Fair Play finanziario, c'è anche da considerare che dalla prossima stagione partirà il nuovo format della Champions League, con il numero di squadre che passerà da 32 a 36 in un girone unico sullo stile dell'Eurolega di basket. Per motivi di calendario, ovviamente, le squadre non potranno affrontarsi tutte tra di loro, ma ogni formazione affronterà lo stesso numero di avversari divisi per fascia e sorteggiati. Aumenterà anche il numero di partite garantite che passerà da 6 a 8, quattro in casa e quattro in trasferta.



In questo scenario, nasce spontanea la domanda ancora senza risposta, ovvero chi lascerà eventualmente il posto all'Al Nassr e in base a quale criterio sarà scelta la compagne esclusa. C'è anche, poi, da considerare la reazione dei tifosi a questa eventualità, quegli stessi tifosi che hanno detto no alla SuperLega e che ora vedrebbero imposta una squadra meramente per motivi economici.



Di certo, se la notizia fosse confermata, un uomo felice ci sarebbe, ovvero Cristiano Ronaldo: il miglior marcatore della storia della Champions League (140 centri) potrebbe incrementare il suo bottino ed entrare sempre più nella leggenda.

