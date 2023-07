Champions League, il nuovo format dal 2024: il quinto posto può valere il pass

LE NOVITA'

Si passa da 32 a 36 squadre in un girone unico. Niente "retrocessioni" in Europa League o Conference League

© Getty Images La UEFA ha rivoluzionato il format della Champions League che a partire dalla stagione 2024/25 si rifarà il look. Tante le novità in arrivo e non solo il numero di squadre partecipanti che passerà da 32 a 36. Il calendario degli impegni sarà diverso, ma anche il processo di qualificazione che prevederà due posti aggiuntivi per le migliori nazioni nel ranking. Con questa novità il quinto posto in Serie A potrebbe valere la Champions. Tutte le novità.

Squadre partecipanti

Si passerà dalle attuali 32 squadre che prendono parte alla fase finale della Champions League a 36. I quattro posti in più verranno assegnati in questo modo: uno in più alla quinta federazione del ranking Uefa, uno alla vincitrice del campionato tra le nazioni non al top nel ranking ma soprattutto due alle federazioni che avranno ottenuto il miglior risultato generale nella stagione precedente.

Le due federazioni avranno un posto a testa che verrà assegnato in base alla classifica del campionato ed è per questo che il quinto posto potrebbe valere la Champions League, se nella stessa stagione - come nel 2022/23 dietro solo all'Inghilterra - le squadre italiane otterranno grandi risultati nelle coppe.

Girone unico come l'Eurolega

Saranno 36 le squadre, ma non saranno divise in gruppi. La novità infatti è composta dal girone unico - come accade da qualche anno per l'Eurolega - concepito come un campionato.

Impossibile prevedere 35 giornate di Champions League, dunque non tutte le squadre si affronteranno ma ogni formazione affronterà lo stesso numero di avversari divisi per fascia e sorteggiati.

Aumenterà anche il numero di partite garantite che passerà da 6 a 8, quattro in casa e quattro in trasferta.

Come cambia il calendario della Champions

La Uefa ha confermato che non sono previste partite nel weekend fino alla finale, rispettando dunque i calendari dei campionati nazionali e continuando a prevedere le partite di coppa a metà settimana. Per quanto riguarda la Champions si partirà a metà settembre per finire a metà gennaio giocando le ultime due giornate.

Una novità, che riguarderà anche Europa League e Conference League, è la "settimana esclusiva" in cui si giocheranno solo le partite di una singola competizione spalmate su martedì, mercoledì e giovedì. Gli orari sono confermati: 18:45 e 21.

Come si passa il girone unico?

Le prime 8 squadre classificate passano direttamente agli ottavi di finale.

Le squadre dal 9° al 24° posto disputeranno gli spareggi con andata e ritorno per raggiungere gli ottavi.

Dal 25° posto in giù le squadre saranno eliminate, niente paracadute nelle coppe inferiori.