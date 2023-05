Champions League 2023-24, l'Italia potrebbe avere tre squadre in prima fascia

La stagione calcistica volge ormai al termine e prende sempre più forma la Champions League 2023-2024, l'ultima edizione con l'attuale format. Sono 25 le formazioni già qualificate (più una tra Roma e Siviglia), mentre le 6 squadre mancanti emergeranno invece dai playoff che si disputeranno in estate, con l’ultimo turno previsto per il 30 agosto 2023. Per l'Italia saranno al via Napoli, Lazio, Inter e Milan, a cui si potrebbe aggiungere la Roma in caso di vittoria dell'Europa League. In quel caso, se anche l'Inter dovesse vincere la Champions, avremo con il Napoli tre squadre in prima fascia. Nel caso i nerazzurri perdessero la finale di Istanbul, invece, retrocederebbero in seconda fascia a favore del Feyenoord, vincitore del campionato olandese. Certe della terza fascia, invece, Milan e Lazio. Il sorteggio dei gironi è previsto per il 31 agosto.