Champions, Sarri cerca la svolta: Lazio-Atletico su Canale 5

All’Olimpico i biancocelesti vogliono rialzarsi dopo la falsa partenza in campionato, la gara in diretta anche su Sportmediaset.it e Mediaset Infinity

Se alle 18.45 il Milan e Pioli cercheranno il riscatto dopo la clamorosa manita nel derby, alle 21 toccherà alla Lazio scendere in campo per il debutto in Champions League e anche la squadra di Sarri va alla caccia di una vittoria di prestigio per rialzarsi dopo un inizio di campionato fatto di tre sconfitte e sette gol subiti nelle prime quattro giornate. Per i biancocelesti c'è l'avversario più difficile, sulla carta il più forte del girone, l'Atletico Madrid dell'ex Simeone (in diretta alle su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it e Mediaset infinity) anch'esso reduce da un brutto ko in campionato contro il Valencia.

Sarri contro Simeone dunque, due allenatori dalle filosofie di gioco opposte ("Il mio modo di vedere il calcio è differente" ha dichiarato il tecnico toscano in conferenza) ma comunque vincenti che proveranno a superarsi per scattare in testa al girone. Il modo di Sarri di vedere il calcio è differente, ma al tecnico farebbe molto comodo un po' della proverbiale solidità difensiva delle squadre del Cholo perché in questo inizio di stagione in biancocelesti dietro hanno ballato troppo.

Ecco perché Sarri pensa ad almeno due cambi per la sfida agli spagnoli, che scenderanno in campo con il consueto 3-5-2 molto chiuso: in mezzo alla difesa Patric prenderà il posto di Casale, apparso in difficoltà contro la Juve, mentre a centrocampo Guendouzi sostituirà Kamada per dare più muscoli e interdizione come faceva proprio Simeone quando giocava all'Olimpico (LE PROBABILI FORMAZIONI).

La Lazio è pronta a debuttare nella Champions League 2023/24, lo stadio sarà strapieno e lo spettacolo assicurato: appuntamento su Canale 5 alle 21.

