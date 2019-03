Champions, la Juve attende il sorteggio di Nyon con l'incubo Barça e City

15/03/2019

Insomma, la Juve è impaziente di conoscere il proprio destino dopo l'impresa contro l'Atletico Madrid lungo la strada che porta al Wanda Metropolitano. Oltre ai blaugrana del solito Messi , grande rivale di CR7, da temere c'è il City di Guardiola . Per talento in rosa (ma non per esperienza internazionale) e guida tecnica, la squadra più temibile tra quelle qualificate, più dello United (nonostante l'impresa contro il Psg e la vittoria a Torino nel girone di qualificazione i Red Devils sono chiaramente un gradino sotto la Juve), del Tottenham (già regolato la stagione passata) dell'Ajax dei giovani talenti che hanno liquidato il Real e sicuramente del Porto che ha fatto una buona impressione contro la Roma, ma non pare certo all'altezza degli uomini di Allegri. Anzi... Ecco, proprio i portoghesi rappresenterebbero senza ombra di dubbio la soluzione migliore. Per sapere come andrà, potrete seguire il sorteggio in tempo reale sul nostro sito sportmediaset.it dalle 12 in punto.

LE PROTAGONISTE DEI QUARTI

JUVENTUS

-Delle otto squadre qualificate ai quarti di finale di questa Champions League, la Juventus è quella che ha subito meno tiri nello specchio nella competizione (21).

-Per la prima volta nella sua storia la Juventus ha superato un turno ad eliminazione diretta in una competizione UEFA dopo aver perso l’andata con due gol di scarto. I bianconeri ci sono riusciti una sola volta in Coppa delle Fiere, nel 1965, proprio contro l’Atletico Madrid.

-Prima di Cristiano Ronaldo, l'ultimo giocatore della Juventus a segnare una tripletta nella fase ad eliminazione diretta di Champions League è stato Alessandro Del Piero, contro il Monaco nel 1998.

-Nessun giocatore ha segnato più gol in Champions League allo Juventus Stadium di Cristiano Ronaldo (otto, al pari di Arturo Vidal).



PORTO

-Il Porto è la squadra che ha mandato in rete più giocatori diversi in questa Champions League (10).



MANCHESTER UNITED

-Nessuna squadra ha segnato meno reti interne del Manchester United (una) in questa Champions League, mentre solo il Manchester City (10 gol) ha segnato di più in trasferta dello United (nove reti).



MANCHESTER CITY

-Il Manchester City è la squadra che ha segnato più reti (26) in questa edizione della Champions League.



TOTTENHAM

-Tre delle 10 reti subite dal Tottenham in questa Champions League sono arrivate nel primo quarto d’ora, il 30%: la più alta percentuale in questa edizione della competizione.



AJAX

-Fra le squadre ancora presenti in questa Champions League, l’Ajax è quella che ha schierato la formazione iniziale mediamente più giovane nella competizione in corso (24 anni e 202 giorni).



BARCELLONA

-Il Barcellona è l’unica squadra ancora imbattuta nella Champions League 2018/19.



LIVERPOOL

-Il Liverpool è l’unica squadra, fra quelle qualificate ai quarti di finale della Champions League in corso, che non ha ancora segnato da fuori area (12 reti su 12 dentro l’area di rigore). -->