Champions, Inter e Napoli, tutto in una notte per conquistare gli ottavi

"Inter, non voglio rimpianti. Devi dare tutto". Così Antonio Conte ha caricato i suoi alla vigilia della grande sfida da dentro o fuori contro il Barcellona (diretta su Canale 5 dalle 21 e in streaming su Sportmediaset.it), che vale una stagione. Non soltanto il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. A dare ulteriore carica ai nerazzurri contro i blaugrana orfani di Messi e Piqué ci sarà la bolgia di San Siro: attesi 72 mila spettatori sugli spalti per un incasso record di quasi 8 milioni di euro. Una vittoria consegnerebbe all'Inter il pass per il turno successivo, senza dover guardare a quello che succede a Dortmund, dove i tedeschi ospitano lo Slavia Praga già eliminato. Nella classifica del gruppo F, a una giornata dalla fine della fase a gironi, l'Inter è seconda dietro al Barcellona già qualificato come primo con gli stessi punti del Dortmund ma con gli scontri diretti a favore (2-0 per i nerazzurri a San Siro, 3-2 per il Borussia in Germania). Tutti gli occhi sono per la coppia là davanti: Lautaro, obiettivo di mercato del Barcellona, e Lukaku sono pronti a colpire ancora. Champions, le ultime sull'Inter da Appiano

Prima dell'Inter, alle 18.55, al San Paolo il Napoli scende in campo contro il Genk con lo stesso obiettivo dell'Inter di accedere agli ottavi di Champions. E vada come vada potrebbe essere l'ultima notte di Carlo Ancelotti sulla panchina azzurra: la sua valigia è già pronta e Rino Gattuso è pronto a prenderne il posto, con il presidente De Laurentiis pronto, dopo giorni di riflessione e tentennamenti, a dare una scossa a un ambiente e a una squadra in crisi. Atmosfera strana quella che si vivrà stasera al San Paolo. Nella classifica del gruppo G il Napoli è secondo con un punto in meno del Liverpool e due in più del Salisburgo, che ospita i Reds: partenopei qualicati se pareggiano o vincono contro il Genk o se perdono ma il Liverpool vince a Salisburgo. Come primo del girone o secondo dipende quasi esclusivamente, come detto, dal match della Red Bull Arena.