Champions, Inter e Napoli per un poker unico e mai realizzato Dopo Juve e Roma anche Spalletti e Ancelotti sognano il passaggio del turno: la A sarebbe l'unico campionato con 4 squadre nelle top-16

28/11/2018

L'obiettivo è realizzare un poker che, dall'introduzione di questa formula (stagione 2002/2003), non è mai riuscito: quattro squadre italiane agli ottavi di Champions League. Due biglietti sono stati già staccati da Juventus e Roma, gli altri due sono attesi. All'Inter serve almeno un pareggio a Wembley con il Tottenham, il Napoli invece deve battere la Stella Rossa al San Paolo e sperare che il Psg non vinca in casa contro il Liverpool. Altrimenti per Ancelotti sarà tutto rimandato all'ultima giornata. Come per l'Inter, d'altronde. Una sconfitta col Tottenham riaprirebbe il discorso qualificazione per gli Spurs, che all'ultima giornata giocheranno sul campo del Barcellona (probabilmente già qualificato), mentre l'Inter ospiterà il Psv. Tra le tante combinazioni, c'è anche quella dell'arrivo di Inter e Tottenham a pari punti. In tal caso varrebbe la differenza reti negli scontri diretti.



Inter e Napoli vogliono completare il poker di italiane agli ottavi anche per rimarcare una rinascita del calcio nostrano in Europa. E c'è di più: l'eventuale qualificazione delle due italiane renderebbe unico, per l'Italia, questo poker. L'Inter escluderebbe infatti il Tottenham e così l'unico campionato ad avere quattro rappresentanti nelle migliori sedici d'Europa sarebbe il nostro. Quello di Wembley è una sorta di spareggio Italia-Inghilterra. La Spagna ha già visto l'eliminazione del Valencia, la Germania ha perso per strada l'Hoffenheim.



TOTTENHAM-INTER, STATISTICHE E PRECEDENTI o Il Tottenham ha vinto entrambe le gare interne giocate contro l’Inter: 3-1 nella Champions League 2010-11 e 3-0 nell’Europa league 2012-13.

o L’Inter non ha tenuto la porta inviolata in nessuno dei cinque precedenti (3V, 2P) con gli Spurs in tutte le competizioni, ma non ha trovato il

gol soltanto una volta.

o Nei cinque precedenti tra Tottenham e Inter a vincere è sempre stata la squadra di casa (due volte gli inglesi e una i nerazzurri).

o Prima gara ufficiale dell’Inter al Wembley Stadium. Le squadre italiane hanno vinto quattro delle cinque trasferte nell’impianto londinese

(Milan v Benfica 1963 finale di Coppa dei Campioni; Parma v Royal Antwerp 1993 finale di Coppa delle Coppe, Fiorentina v Arsenal 1999-00

Champions League e Juventus v Spurs 2017-18 Champions League).

o In caso di sconfitta, il Tottenham sarà eliminato dalla Champions League; gli Spurs hanno perso due delle ultime tre gare interne in questa

competizione.

o Sei dei sette gol del Tottenham in questa Champions League sono stati realizzati nel corso dei secondi tempi.

o Tre dei cinque gol dell’Inter in questa Champions League sono stati segnati dall’85’ in poi, compresi i due realizzati contro il Tottenham alla

prima giornata.

o In caso di risultato utile, l’Inter si qualificherà agli Ottavi di Champions League. I nerazzurri sono stati eliminati nella fase a gironi di questa

competizione soltanto in una delle precedenti 11 edizioni (2003-04).

o L’attaccante del Tottenham, Harry Kane, ha segnato 13 gol e fornito due assist in 14 partite di Champions League, cioè il 26% del totale

delle reti del Tottenham (50) nella competizione.

o L’attaccante dell’Inter, Mauro Icardi, è andato a bersaglio in cinque delle ultime sei partite giocate in competizioni europee (cinque reti il

bottino totale), comprese tre delle quattro sfide di Champions League.

o Son Heung-min è il giocatore che ha disputato più partite (17) di Champions League con la maglia del Tottenham. Il sudcoreano non va a

segno da quattro gare: non è mai rimasto a secco per cinque match di fila con gli Spurs in questa competizione.





NAPOLI-STELLA ROSSA, STATISTICHE E PRECEDENTI o L’unico precedente tra Napoli e Stella Rossa è terminato 0-0, nella prima giornata del girone di Champions League.

o La Stella Rossa non ha mai vinto contro una squadra italiana in competizioni europee: in nove sfide la squadra di Belgrado ha collezionato

cinque pareggi e quattro sconfitte.

o Nella prima giornata il Napoli ha realizzato 20 conclusioni contro la Stella Rossa: il maggior numero di tiri senza trovare la via del gol in un

match di Champions League per i partenopei.

o Il Napoli per la prima volta nella sua storia è imbattuto dopo le prime quattro giornate di un’edizione della Champions League (1V, 3N).

o Il Napoli ha perso solo due delle 14 partite casalinghe disputate nelle fasi a gironi di Champions League (9V, 3N).

o Otto degli ultimi nove gol segnati in casa in Champions League dal Napoli sono stati realizzati nella ripresa, compresi tutti gli ultimi sei.

o La Stella Rossa ha effettuato solo 25 tiri nello specchio nell’attuale Champions League, meno di qualsiasi altra squadra nella competizione.

o Grazie al gol del pareggio contro il PSG nell’ultima giornata, l’attaccante del Napoli Lorenzo Insigne è diventato l’unico giocatore italiano a

segnare in cinque match casalinghi di fila in Champions League.

o Lorenzo Insigne ha realizzato cinque gol nelle sue ultime sei partite in Champions League, dopo che aveva messo a segno quattro reti nelle

precedenti 17 presenze nella competizione.

o Contro il Liverpool Milan Pavkov è diventato il primo giocatore della Stella Rossa a realizzare una doppietta in una partita di competizioni

europee, dopo Darko Pancev contro il Panathinaikos (marzo 1992).





