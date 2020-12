Champions, incredibile a Parigi: frase razzista del quarto uomo, le squadre lasciano il campo

Incredibile a Parigi dove la partita di Champions League tra Psg e Istanbul Basaksehir è stata sospesa al 10° minuto per la protesta delle due squadre dopo una frase razzista rivolta dal quarto uomo all'attaccante dei turchi Demba Ba, seduto in panchina. I giocatori di Psg e Basaksehir hanno abbandonato il terreno di gioco per solidarietà nei confronti del collega dopo le accuse della punta verso l'assistente dell'arbitro. Sebastian Coltescu.