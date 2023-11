Champions, il Milan ritrova l'arbitro Kovacs: fece infuriare i tifosi del Napoli

© Getty Images

Sarà Istvan Kovacs l'arbitro di Milan-Borussia Dortmund, partita chiave nel girone di Champions dei rossoneri. Il direttore di gara romeno è una "vecchia" conoscenza della squadra di Stefano Pioli, che diresse lo scorso aprile nel quarto di finale di andata contro il Napoli. Una partita che fu decisa dalla rete di Bennacer (1-0 il risultato finale), ma che fu seguita da polemiche furiose dei napoletani, con alcuni giornalisti che insultarono l'arbitro in zona mista e Spalletti che commentò negativamente la gestione dei cartellini per tutto l'arco del match. E in effetti furono almeno tre gli episodi che il Napoli non gradì: un mancato giallo a Leao, che ruppe la bandierina con un calcio, e uno a Krunic, diffidato e graziato da Kovacs che, nel frattempo, non ci aveva pensato un attimo a espellere Anguissa, già ammonito, per un fallo su Theo Hernandez.