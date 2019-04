Champions, il messaggio di Cristiano Ronaldo per Allegri: pronto per l'Ajax

09/04/2019

"Mister, io ci sono!". Immaginiamola così: fine allenamento, Cristiano Ronaldo si avvicina ad Allegri e gli lancia questo messaggio. A 15 giorni dall'infortunio subito nella trasferta con la nazionale, il portoghese si sente pienamente recuperato e nell'andata dei quarti di finale di Champions contro l'Ajax vuole esserci: per se stesso, e per quella bramosia di vittoria che perennemente lo accompagna, e per i compagni, vista la sua capacità unica al mondo di galvanizzare chiunque gli giri attorno.



E Max ne ha preso atto. Con grande sollievo, ovviamente. Il lavoro svolto è stato più che soddisfacente, oggi valuterà ancora gli ultimi dettagli nella rifinutura in programma alla Continassa e poi in serata, alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, scioglierà gli ultimi dubbi in conferenza stampa.



Dubbi, tranquillizziamo i tifosi juventini, relativi solo al minutaggio che CR7 ha nelle gambe: la sua convocazione non è in discussione (l'ha già anticipata Cancelo, in fondo), la sua conseguente titolarità neppure (difficile immaginare Ronaldo convocato per essere poi messo in panchina in un match del genere), che abbia però i 90 minuti nelle gambe dopo due settimane a ritmi rallentati è probabile ma non scontato. Ma per uno che nei quarti di finale di Champions in 20 partite è andato a segno 23 volte, nulla è davvero impossibile. Anzi...