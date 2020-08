Champions, i tifosi del Psg al Parco dei Principi: incidenti con la polizia

L'emozione per la Champions League più forte della paura per il coronavirus. La partita tra Psg e Bayern si gioca, per ovvi motivi, a porte chiuse, ma molti tifosi francesi non hanno resistito e si sono dati appuntamento al Parco dei Principi (dove era autorizzato l'ingresso a 5mila persone) per sostenere Neymar e compagni anche a distanza. A distanza, ma senza distanziamento sociale. I tifosi giunti allo stadio però sono stati molti più di 5mila, motivo per cui all'esterno dell'impianto è intervenuta la polizia francese: tensioni e incidenti tra i presenti e le forze dell'ordine, con lanci di petardi e fumogeni da parte dei tifosi e cariche da parte della polizia.