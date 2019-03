Champions, i precedenti di Juve-Ajax

15/03/2019

La Juventus ha pescato l' Ajax nell'urna di Nyon per i quarti di finale di Champions League e il pensiero corre al 1996, quando a Roma i bianconeri conquistarono ai rigori la Coppa dei Campioni nella finale proprio contro gli olandesi. In totale, sono dodici i precedenti: la Signora ne ha vinti sei, contro i due dei Lancieri e quattro pareggi. L'ultimo confornto risale al 25 febbraio 2010, quando nei 16esimi di Europa League finì 0-0 a Torino e la Juve si qualificò per gli ottavi.

LE STATISTICHE

o Ajax e Juventus si sono affrontate 12 volte in competizioni europee: per i bianconeri sei vittorie, quattro pareggi e due sconfitte.

o La Juventus ha vinto cinque delle ultime sei sfide con l’Ajax in competizioni europee: 0-0 nella più recente.

o La Juventus ha vinto tutte le ultime tre sfide in casa dell’Ajax.

o In quattro sfide andata-ritorno la Juventus è sempre passata contro l’Ajax.

o Fra le squadre ancora presenti in questa Champions League, l’Ajax è quella che ha schierato la formazione iniziale mediamente più giovane nella competizione in corso (24 anni e 202 giorni).

o Cristiano Ronaldo ha segnato sette gol in cinque partite di Champions League contro l’Ajax.