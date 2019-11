Champions League: Bayern e Psg già agli ottavi, Real Madrid a valanga

GRUPPI A E B

Il Bayern Monaco vince la quarta partita su quattro in Champions League e conquista gli ottavi di finale: battuto l'Olympiacos per 2-0 (gol di Lewandowski al 69' e di Perisic all'89'). Lo stesso fa il Psg, cui basta un gol di Icardi al 22' per battere il Bruges. A valanga Real Madrid e Tottenham: al Bernabeu finisce 6-0 contro il Galatasaray con tripletta di Rodrygo, a Belgrado gli Spurs battono 4-0 la Stella Rossa.

Il Bayern fa 4 su 4 e si prende con grande anticipo gli ottavi di Champions. Lo fa con un allenatore tutto nuovo, quell'Hans Flick che ha preso il posto di Kovac e sa che tra una settimana potrebbe già lasciare spazio a un collega più blasonato. Sul curriculum gli rimarrà comunque questo importante risultato: la conquista di una qualificazione europea. La prima conclusione del match è del Bayern con Goretzka che chiama José Sà alla parata. Gli ospiti però non stanno a guardare e su disattenzione di Alaba è Guerrero a trovare di tacco Randjelovic, che però conclude a lato. Nel finale di primo tempo provano quindi ad accelerare i padroni di casa, ma Sà è bravo su Coman e Muller, mentre a pochi istanti dall'intervallo arriva anche un clamoroso palo colpito da Pavard. Ripresa molto diversa, visto che in campo c'è solo il Bayern: Sà però compie un miracolo dietro l'altro (su Lewandowski, Gnabry, Coman) e l'impressione che possa essere una serata stregata si inizia a respirare. A sbloccare tutto ci pensa quindi il solito Lewandowski, che al 69' interviene su un cross di Coman e sul primo palo beffa il bravissimo portiere avversario. L'Olympiacos non reagisce e quindi il risultato diventa ancora più rotondo all'89', quando Perisic sfrutta un pallone vagante in area sull'ennesima azione di Coman e scaraventa in rete il pallone del 2-0, il primo della sua personale partita iniziata meno di un minuto prima.