Champions, Fabregas e il Como tra le big d'Europa: "Non siamo ancora una grande squadra ma ci proviamo"

"Qui c'è un ambiente pazzesco, ho giocato qui due o tre volte con il Monaco e mi piacciono serate così. Sarà una esperienza molto bella per i miei giocatori. Li ho caricati, perché se non sei motivato per serate come questo è meglio lasciare stare". Così l'allenatore del Como Cesc Fabregas alla vigilia della partita contro il Lens in Champions League."Domani proviamo ad andare a vincere, poi vediamo. Per ora è una stagione anche di adattamento all'Europa, per il nostro mondo. Sappiamo che una vittoria può farci fare un grande passo, ma dobbiamo pensare partita per partita. Non siamo ancora una grande squadra, ma ci proviamo. Bisogna saper gestire tante gare così. E anche i momenti tra l'una e l'altra partita. Passiamo da giocare 43 partite a un minimo di 49. Questo vuol dire controllare bene le energie e in cui il controllo del pallone è fondamentale"