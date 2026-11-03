Roma, allarme portiere: possibili chance per l'ex Milan Vasquez o il 2007 De Marzi

Devis Vasquez © italyphotopress
La Roma a Manchester in emergenza portieri: oltre a Svilar, che tornerà dopo la sosta per la frattura da stress del quinto dito del piede destro, anche Gollini potrebbe non giocare stasera in Champions League contro lo United visto che ha accusato un risentimento muscolare alla schiena. Si farà di tutto per recuperarlo ma Gasperini alla fine potrebbe schierare il terzo portiere Vasquez o il classe 2007 De Marzi contro i Red Devils.
Vasquez, classe 1998 colombiano, alto 195 centimetri, è alla Roma dalla scorsa stagione (era arrivato da svincolato) e sin qui non ha mai giocato in partite ufficiali con la maglia giallorossa anche perché da febbraio a giugno era stato ceduto al Besiktas, dove era sceso in campo solo in una occasione (0-0 con il Faith Karagumruk). Non è la sua prima esperienza in Italia: a gennaio 2023 era stato comprato dal Milan ma anche in rossonero nessuna partita ufficiale e i prestiti a Sheffield Wednesday, Ascoli (10 partite e 8 gol subiti in Serie B) ed Empoli (34 partite e 47 gol subiti in Serie A).
Giorgio De Marzi, invece, è di nazionalità statunitense e recentemente ha rinnovato il contratto fino al 2031. Quest'anno è stato sempre convocato da Gasperini sia in Serie A che in Champions League. 19 anni compiuti ad aprile, è nato in California ma cresciuto a San Cesareo (Roma). È entrato nel settore giovanile giallorosso a 14 anni, la prima convocazione con la prima squadra è del 24 dicembre 2004 in Milan-Roma. De Marzi quest'anno ha debuttato con gli Usa U19 nel 4-0 ai pari età del Galles.