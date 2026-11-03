Roma, allarme portiere: possibili chance per l'ex Milan Vasquez o il 2007 De Marzi

Vasquez, classe 1998 colombiano, alto 195 centimetri, è alla Roma dalla scorsa stagione (era arrivato da svincolato) e sin qui non ha mai giocato in partite ufficiali con la maglia giallorossa anche perché da febbraio a giugno era stato ceduto al Besiktas, dove era sceso in campo solo in una occasione (0-0 con il Faith Karagumruk). Non è la sua prima esperienza in Italia: a gennaio 2023 era stato comprato dal Milan ma anche in rossonero nessuna partita ufficiale e i prestiti a Sheffield Wednesday, Ascoli (10 partite e 8 gol subiti in Serie B) ed Empoli (34 partite e 47 gol subiti in Serie A).