Champions, Allegri: "Il Napoli ha il destino nelle sue mani, con il Porto gara dura"

"Ci vuole carattere e voglia di portare a casa il risultato - ha detto ancora Allegri -. Ci sono episodi che stiamo pagando, ma dobbiamo migliorare. Prendiamo gol troppo facilmente. Non è una questione di assenze, anche se siamo in 13 domani (il riferimento è alle condizioni di De Bruyne e Hojlund, ndr) ci sarà da soffrire contro una squadra che sta molto bene. Dopo l'allenamento vedrò chi sta in piedi e andrà in campo".