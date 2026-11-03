Juve, assemblea approva il bilancio con perdita di 66 milioni

Durante l'assemblea degli azionisti è stato approvato il bilancio d'esercizio della Juventus al 30 giugno 2026. Il bilancio consolidato del club per la stagione 2025/26 si è chiuso con una perdita netta di 66 milioni di euro, in peggioramento rispetto al rosso di 58,1 milioni registrato nell'esercizio precedente. I favorevoli sono stati il 91,8% dei votanti.