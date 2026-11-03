Morte de Miguel, polizia apre inchiesta per possibile omicidio colposo. E Owono chiude il profilo Instagram

03 Nov 2026 - 18:29
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La polizia spagnola ha aperto un'inchiesta per possibile ipotesi di omicidio colposo dopo la morte dell'attaccante del Tenerife Jesus De Miguel, deceduto oggi per arresto cardiaco in seguito a uno scontro di gioco con il portiere di Andorra Jesus Owono durante una partita della seconda serie spagnola. Secondo la legge spagnola i decessi per cause non naturali, compresi gli incidenti, sono soggetti ad accertamenti giudiziari. Intanto, secondo l'accusa, è molto difficile che venga aperto un procedimento penale nei confronti del numero uno in quanto il colpo è avvenuto durante un'azione di gioco. Dopo la notizia della morte dell'attaccante Owono ha chiuso il proprio canale Instagram.

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