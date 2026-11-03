Morte de Miguel, polizia apre inchiesta per possibile omicidio colposo. E Owono chiude il profilo Instagram

La polizia spagnola ha aperto un'inchiesta per possibile ipotesi di omicidio colposo dopo la morte dell'attaccante del Tenerife Jesus De Miguel, deceduto oggi per arresto cardiaco in seguito a uno scontro di gioco con il portiere di Andorra Jesus Owono durante una partita della seconda serie spagnola. Secondo la legge spagnola i decessi per cause non naturali, compresi gli incidenti, sono soggetti ad accertamenti giudiziari. Intanto, secondo l'accusa, è molto difficile che venga aperto un procedimento penale nei confronti del numero uno in quanto il colpo è avvenuto durante un'azione di gioco. Dopo la notizia della morte dell'attaccante Owono ha chiuso il proprio canale Instagram.