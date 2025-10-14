Champions, dal 2027 si cambia: ecco le nuove regole

Capitolo campo: dalla stagione 2027/28 ci sarà un'importante novità per quanto riguarda la prima giornata. Sul modello di Nba, Nfl e Nhl di hockey su ghiaccio, i detentori della Champions apriranno la nuova stagione al martedì in casa. Il loro, sarà l'unico match disputato quel giorno con gli altri che verranno quindi spalmati su mercoledì e giovedì. Come già accade adesso, quindi, la prima settimana di coppe europee sarà esclusivamente dedicata alla massima competizione europea per club. Anche lo show avrà la sua parte, visto che i campioni in carica potranno mostrare ancora una volta ai propri tifosi la coppa dalle grandi orecchie prima del fischio d'inizio.