Champions, Atletico Madrid-Real Madrid 3-4: Ancelotti ai quarti ai rigori

LE PAGELLE

Griezmann 7: un po' trequartista, un po' attaccante, un po' regista. Gioca con grande personalità e qualità a tutto campo inventando per i compagni e andando alla conclusione. E' il cervello della squadra e il gol di Gallagher nasce da un suo recupero palla

De Paul 6,5: un martello in mezzo al campo. Tiene alto il ritmo del pressing, ringhia su tutti quelli che passano dalle sue parti e si allarga a destra in fase di possesso entrando spesso nel vivo del gioco. Suo il cross sul gol lampo di Gallagher

Gallagher 7: attento e aggressivo in marcatura sui portatori e sempre pronto ad appoggiare la manovra in ripartenza. Schierato titolare a sorpresa da Simeone, sblocca la gara con una zampata dopo nemmeno un minuto di gioco attaccando l'area con cattiveria

Vinicius 4,5: nel primo tempo è l'uomo più ispirato del Real ma Llorente, De Paul e Giuliano Simeone lo raddoppiano spesso con efficacia. Nella ripresa sbaglia tutto dal dischetto spedendo la palla in curva ed è anche poco lucido in un paio di occasioni. Nella ripresa si intestardisce e Ancelotti lo sostituisce

Mbappé 6: nel primo tempo trotterella al centro dell'attacco senza riuscire a liberarsi dalla marcatura e a fare la differenza con i suoi guizzi. Lenglet e Gimenez gli stanno incollati e con l'Atletico basso ha poco spazio per attaccare la profondità. Nella ripresa si accende all'improvviso, si procura il rigore con una sterzata da campione e si impegna fino alla fine. Freddo ai rigori

Bellingham 6: nel rimo tempo poca cattiveria nei contrasti e brillantezza nelle giocate. Fatica a trovare la posizione giusta tra le linee per inserirsi e il Real è troppo lento e prevedibile in costruzione. De Paul, Barrios e Simeone gli concedono poco tempo e spazio per ragionare o portare palla. Meglio nella ripresa e soprattutto nei supplementari e ai rigori, dove non sbaglia

Rudiger 7: tiene botta per tutta la gara in marcatura rendendosi protagonista anche un paio di grandi chiusure. Freddissimo dal dischetto per la qualificazione ai quarti