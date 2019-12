Champions, Atalanta: niente Shakhtar per Ilicic

VERSO SHAKHTAR-ATALANTA

Niente trasferta ucraina in Champions League per Josip Ilicic, uscito zoppicando al 28' del primo tempo nell'anticipo di campionato sabato scorso contro il Verona. All'attaccante sloveno dell'Atalanta, costretto a rimanere nel Centro sportivo Bortolotti per le terapie, è stata riscontrata un'elongazione al flessore della coscia destra. Martedì mattina non si imbarcherà sul volo charter per Kharkiv in vista dell'ultima giornata del Girone C contro lo Shakhtar Donetsk, sfida decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale.