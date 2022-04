Champions: al Chelsea serve l'impresa, Bayern per sfatare un tabù

CHAMPIONS LEAGUE

Stasera i primi due quarti: Real con la qualificazione in tasca, i tedeschi devono ribaltare lo 0-1 di Vila-Real

Real Madrid-Chelsea (in diretta su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it) e Bayern Monaco-Villarreal aprono il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Gli uomini di Ancelotti, forti del 3-1 di Stamford Bridge, hanno la qualificazione alla semifinale in tasca, ma al Bernabeu sono vietati i cali di tensione. I tedeschi, invece, sono chiamati a ribaltare lo 0-1 dell'andata. Risultato alla portata di Lewandowski e compagni, anche se gli ultimi precedenti sono molto preoccupanti: è dal 2015 che il Bayern non ribalta la situazione nella fase a eliminazione diretta della Champions, con cinque estromissioni consecutive dalla competizione dopo aver perso la gara di andata.

La squadra di Tuchel, senza Lukaku, è chiamato alla grande impresa: vincere al Bernabeu con almeno due gol di scarto. Impresa titanica, come sottolineato dallo stesso allenatore tedesco in conferenza stampa. Ancelotti, che può contare su un Benzema in forma stellare, è davvero a un passo dalle semifinali.

Vedi anche Champions League Chelsea, Tuchel: "Non abbiamo molte chance di rimonta, Lukaku sarà out"

Molto più aperta la sfida dell'Allianz Arena. Il Bayern, per stessa ammissione di Nagelsmann, è stato graziato all'andata dal Villarreal, che avrebbe meritato un risultato ben più rotondo. I tedeschi sono comunque favoriti, perché in casa sono un'autentica corazzata, ma i ragazzi di Emery ci hanno abituato a grandi imprese. Per informazioni chiedere ad Atalanta e Juventus.