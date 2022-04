Chelsea, Tuchel: "Non abbiamo molte chance di rimonta, Lukaku sarà out"

VERSO REAL MADRID-CHELSEA

Il tecnico dei Blues alla vigilia del match di ritorno dei quarti di Champions: "Sognare è importante, noi speriamo di realizzare il nostro sogno"

Al Chelsea di Thomas Tuchel servirà una vera e propria impresa al Bernabeu, contro il Real Madrid (martedì alle 21 su Canale 5), per ribaltare l'1-3 incassato in casa nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Lo sa bene il tecnico tedesco, che alla vigilia del match di ritorno ha preferito non creare illusioni: "Non abbiamo grandi chance di rimonta dopo il risultato dell'andata, a maggior ragione in questo stadio - le sue parole -. Servirà la nostra versione migliore, così potremo provarci, considerando che dovremo vincere minimo con due gol di scarto, tre per qualificarci. Comunque sognare è importante e noi speriamo di realizzare il nostro sogno".

I Blues sono reduci da un roboante 0-6 rifilato al Southampton in campionato, ma dovranno fare a meno di alcune tasselli, tra cui Lukaku: "Romelu è infortunato e non viaggerà con la squadra, così come Chilwell e Hudson-Odoi, ancora alle prese con i rispettivi problemi - ha detto Tuchel -. Ci sarà invece Azpilicueta, che è risultato negativo all'ultimo tampone ed è già in gruppo".

Tornando alla gara, l'allenatore ex Psg ha ribadito quanto sarà complicato raggiungere la semifinale per i suoi: "Giocare contro il Real al Bernabeu ci dà la possibilità di affrontare una delle sfide più grandi e più belle, ma se pensiamo che bisogna vincere con almeno due gol di scarto capiamo che sarà molto difficile, quasi impossibile qualificarci. Dovremo fare una prestazione super".