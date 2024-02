Champions 2022/23, i premi ufficiali: all’Inter oltre 100 milioni

le cifre

Il Financial Report della Uefa ha ufficializzato le cifre distribuite ai club nella passata edizione della competizione, la Juve l'italiana a guadagnare meno

L'ultima Champions League, Juventus eliminata ai gironi a parte, è stata molto positiva per il calcio italiano, che ha portato il Napoli fino a uno storico quarto di finale e il Milan e l'Inter a sfidarsi nella seconda semifinale della loro storia, ma quanto hanno incassato esattamente i club di Serie A che hanno giocato la Champions lo scorso anno? La risposta arriva dalla Uefa, che ha pubblicato il suo Financial Report ufficiale: nella passata stagione i club italiani hanno guadagnato la bellezza di 321 milioni di euro (dato in netta crescita rispetto ai 218 milioni del 2021/22).

Spinta dal percorso fino alla finale di Istanbul poi persa contro il Manchester City (che è la squadra che ha guadagnato di più), l'Inter è la squadra che ha incassato di più di tutte portandosi a casa 101 milioni di euro (il bonus partecipazione è uguale per tutti, 15,64 milioni, più il ranking storico che porta 15,9 milioni, il market pool che è fissato a 10,6 e i bonus risultati a 10 milioni. Poi i passaggi di turno: 9,6 per gli ottavi di finale, 10,6 per i quarti, 12 per le semifinali e 15,5 per la finale).

Dietro i nerazzurri si piazza il Milan, che grazie alle semifinali incassa oltre 85 milioni, mentre il Napoli eliminato proprio dai rossoneri ai quarti mette in cassa più di 77 milioni e la Juve, fanalino di coda, "soltanto" 56,385 milioni (soprattutto grazie al ranking storico dei bianconeri, che porta 33 milioni ed è nettamente il più alto di tutte le altre italiane).

Oltre all’Inter, sono altri quattro i club che hanno superato i 100 milioni di ricavi: Manchester City (vincitore, quasi 135 milioni di euro), Real Madrid (118 milioni), Bayern Monaco (108 milioni) e PSG (101 milioni). Il totale di premi distribuiti nella stagione 2022/23 ammonta a 2,06 miliardi di euro, cifra che sarà rivista verso l’alto a partire dalla prossima stagione.

