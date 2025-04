Bayern, emergenza continua: anche Guerreiro in dubbio per l'Augsburg e l'Inter

In casa Bayern continuano ad arrivare cattive notizie dall'infermeria. Dopo i gravi infortuni di Alphonso Davies e Dayot Upamecano e la frattura al metatarso di Hiroki Ito, Vincent Kompany deve fare i conti anche con le condizioni precarie di Raphael Guerreiro. A mezzo servizio, il portoghese mercoledì ha svolto solo un lavoro personalizzato e al momento non è ancora chiaro se verrà convocato per la prossima gara di Bundesliga contro l'Augsburg. Se Guerreiro dovesse alzare bandiera bianca, anche in vista del successivo impegno con l'Inter, stando a quanto riporta la Bild, Kompany potrebbe spostare a sinistra Sacha Boey o affidarsi a un ragazzo delle giovanili.