Real Madrid, Diaz: "Gol dedicato a Bellingham. Milan? Lo ringrazio e lo seguirò sempre"

Brahim Diaz è l'eroe di serata in casa Real Madrid, dopo il meraviglioso gol con cui i Blancos hanno regolato il Lipsia nell'andata degli ottavi di Champions League: "Ho esultato come Jude (Bellingham, ndr) perché lui voleva davvero giocare questa partita, questa rete è per lui". Queste le parole dell'ex Milan, che poi a Sky Sport ha parlato proprio dei rossoneri: "Devo ringraziare il Milan, è stato un step cruciale per me. Lo seguo e lo seguirò sempre, parlo più con Theo Hernandez che con la mia ragazza...".