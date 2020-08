Bayern, Flick: "Mettiamo sotto pressione il Psg"

verso la finale

Tutto pronto in casa Bayern Monaco per la finale di Champions League e Hans-Dieter Flick ha la ricetta per battere il Psg: "Sono una grande squadra e hanno giocatori veloci, cercheremo di organizzare la nostra difesa. Sappiamo che la nostra forza è quella di mettere sotto pressione i nostri avversari".

I tedesci sono reduci dalla goleada al Barcellona e partono con i favori del pronostico: "Nei nostri match abbiamo cercato sempre di imporre il nostro stile, giocando con la linea alta. Abbiamo ottenuto risultati, non cambieremo molto domani sera. Questo non dovrà condizionarci, ma dobbiamo essere pronti per poter concedere poco spazio ai nostri avversari. Abbiamo visto tutte le loro partite e sappiamo le loro qualità, loro sono molto simili al Barcellona. Il Lione, invece, gioca con uno stile differente. Hanno un gran ritmo e hanno giocatori incredibili".