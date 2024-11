Bayern e Psg a caccia di punti, Kane: “Dobbiamo pressare il portiere"

Insieme al Real Madrid (6 punti) sono al giro di boa della competizione le sorprese in negativo della nuova Champions League e domani sera Bayern Monaco (6 pti) e Psg (4), rispettivamente 17esimi e 25esimi, si affrontano all’Allianz Arena in un match che sa già di spareggio per raggiungere la top-8 della classifica unica. Lo sa bene il bomber dei tedeschi, Harry Kane, che in conferenza stampa ha ammesso: "Non siamo abituati a essere così in basso in classifica. Se vogliamo finire tra i primi 8, dobbiamo vincere tutte le partite e questo vale anche per il Psg. Domani sera sarà una partita importante”.