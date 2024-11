Bundesliga: il Bayern è inarrestabile, tris all'Augsburg

Prosegue la marcia del Bayern Monaco, che riparte esattamente da dove aveva concluso e ottiene un'altra vittoria: 3-0 sull'Augsburg per Kompany e i suoi, che restano imbattuti. Il match inizia subito nel migliore dei modi per i bavaresi, trascinati da Musiala e Coman verso l'assedio all'area avversaria. L'Augsburg non si rende mai pericoloso, ma riesce a resistere grazie alle parate di Labrovic. Il portiere neutralizza su Musiala e i suoi non cedono nonostante l'infortunio di Giannoulis, mantenendo lo 0-0. Expected goals alle stelle per il Bayern, ma non ci sono gol all'Allianz Arena nella prima metà di gara. Di tutt'altro spessore la ripresa, che si apre con la traversa di Goretzka e il duello tra Musiala e Labrovic. Lo vince ancora il portiere, ma al 63' il Bayern va sul dischetto per un rigore guadagnato da Kane: proprio l'inglese trasforma ed è 1-0. Da qui in poi ha inizio un'altra gara, coi bavaresi a caccia del raddoppio e tutte le difficoltà dell'Augsburg a uscire dal suo guscio. Kimmich e Musiala sprecano delle grandi occasioni e Kompany si gioca anche Muller, che partecipa all'uno-due nel finale. In gol va solo Harry Kane, che si guadagna un secondo rigore e lo trasforma al 93': espulso Keven Schlotterbeck nell'azione, Augsburg in dieci. Al 95' ecco l'ultima rete di giornata e il record di Kane. Da stasera è il più veloce di sempre a raggiungere i 50 gol in Bundesliga, con una tripletta propiziata da un errore difensivo. Il Bayern vince 3-0 e allunga, per il momento, in vetta: 29 punti e +8 momentaneo sul Lipsia. Proseguono le difficoltà dell'Augsburg, che si ferma a 12 punti in 11 gare.