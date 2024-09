Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: "Il Milan è la storia del calcio, servirà la gara perfetta"

© Getty Images

Il Milan a Leverkusen va a caccia della prima vittoria in Champions League e trova sulla sua strada i campioni di Germania del Bayer che venderanno cara la pelle. "Il Milan è la storia del calcio, l'ho seguito per molto tempo anche in passato - ha detto il tecnico Xabi Alonso a Sky Sport -. Con Sacchi, con Capello e con tutti i grandi giocatori che ha avuto oltre che per la storia che mi tocca personalmente con le finali Champions di Istanbul e poi di Atene. È un onore avere domani il Milan qua a casa nostra. Servirà una partita perfetta da parte nostra". Poi in conferenza stampa: "Dovremo essere sempre concentrati, per tutta la sfida. Non vogliamo lasciargli dominare la partita, sono bravi nei contropiedi. Nell'ultima sfida hanno fatto tre gol in cinque minuti... Quello è il Milan, con tutti i suoi grandi giocatori. Hanno velocità e qualità, per noi sarà una grande partita ma in Champions tutti gli avversari sono di grande livello".