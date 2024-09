Bundesliga: Bayern Monaco e Leverkusen non si fanno male, goleada Lipsia con l’Augsburg

GERMANIA

Pavlovic risponde ad Andrich, la sfida tra i bavaresi e i Campioni di Germania finisce 1-1: poker dei Bullen con Sesko protagonista

© Getty Images Nel quinto turno di Bundesliga termina in parità 1-1 il big match tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, con Pavlovic che risponde al vantaggio di Andrich. Il Lipsia cala il poker, trionfando 4-0 in casa contro l’Augsburg. Solo un pari per lo Stoccarda, 2-2 in casa del Wolfsburg. Vincono in trasferta il St. Pauli, 3-0 sul campo del Friburgo, e l’Heidenheim, 2-0 contro il Mainz. Colpaccio del Borussia Mönchengladbach, che piega 1-0 l’Union Berlino.

BAYERN MONACO-BAYER LEVERKUSEN 1-1

Finisce in pareggio il big match tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, all’Allianz Arena il risultato finale è di 1-1. Avvio straripante dei bavaresi, che chiudono gli avversari nella propria area di rigore. I padroni di casa ci provano con Musiala e Olise, senza però riuscire a sbloccare il match. Nel miglior momento del Bayern, quasi a sorpresa, sono le Aspirine a colpire: corner di Grimaldo, palla messa fuori e gran botta diagonale di Andrich, che beffa Neuer al 31’. La reazione della squadra di Kompany è immediata, e dopo otto minuti arriva il pareggio di Pavlovic: stop e tiro al volo da fuori area, con Hradecky che tocca ma non può impedire l’1-1 (risultato con cui le due squadre rientrano negli spogliatoi). Al rientro in campo dopo la pausa i bavaresi hanno subito l’occasionissima per completare la rimonta, con Gnabry che colpisce prima un palo e poi una traversa nel giro di pochissimi secondi. Il dominio del Bayern continua fino al novantesimo, ma la squadra di Xabi Alonso riesce a difendersi compatta senza rischiare eccessivamente fino al triplice fischio finale. Finisce 1-1, con le due squadre che si dividono la posta in palio: il Bayern sale a 13 punti in vetta alla Bundesliga e ancora imbattuto, tocca quota 10 invece il Bayer Leverkusen.

RB LIPSIA-AUGSBURG 4-0

Poker del Lipsia, 4-0 tra le mura casalinghe contro l’Augbsurg. Basta praticamente un tempo ai padroni di casa per mettere in cassaforte la partita, nel segno di Benjamin Sesko. Nel primo quarto d’ora l’attaccante sloveno si scatena con una doppietta in cinque minuti, prima con un bel diagonale destro da fuori area (10’) e poi con un’incornata a incrociare sul cross di Raum (15’). Gli ospiti hanno la chance di rientrare con un calcio di rigore al 27’, ma Gulacsi neutralizza Gouweleeuw e tiene la sua porta inviolata. A pochi passi dall’intervallo Openda manca il tris, ma al duplice fischio i Bullen sono avanti di due reti. L’attaccante belga si riscatta in avvio di ripresa, quando raccoglie l’assist illuminante di Xavi Simons e insacca a tu per tu con il portiere avversario. Il trequartista olandese chiude i conti al 57’, con l’esterno destro sottomisura che vale il 4-0 addirittura prima dell’ora di gioco. Nella mezzora rimanente gli uomini di Rose gestiscono senza problemi, con la sfida che tramonta senza ulteriori sussulti. Finisce 4-0, con il Lipsia che sale a 11 punti in classifica. Fermo invece a 4 l’Augsburg, nei bassifondi della classifica.

WOLFSBURG-STOCCARDA 2-2

Si salva allo scadere lo Stoccarda, 2-2 sul campo del Wolfsburg. Gli Svevi partono forte, spingendo subito alla ricerca del vantaggio. Nel miglior momento degli ospiti però, ecco che colpiscono i biancoverdi, con il destro di Wind al 20’ sul contropiede rifinito da Amoura. La squadra allenata da Hoeness non ci sta, e si rimette subito in moto per trovare il pari. Al 32’ Millot fallisce un calcio di rigore, ma la ribattuta è buona e il francese insacca l’1-1, risultato con cui le due squadre rientrano negli spogliatoi. Verso l’ora di gioco la formazione ospite commette una grande ingenuità, con Karazor che viene espulso per doppia ammonizione. I Lupi ne approfittano praticamente subito, e cinque minuti più tardi arriva il nuovo vantaggio: Amoura e Wind si scambiano di ruolo, con il primo che firma il 2-1 su assist del secondo. Ad un quarto d’ora dalla fine anche Amoura è autore di una sciocchezza, un brutto fallo che gli costa espulsione diretta, ma dopo il controllo del Var il cartellino viene cambiato in giallo. Nel finale i biancoverdi provano ad amministrare, ma al 97’ Undav sfrutta l’assist di Mittelstadt e sigla il pareggio pesante allo scadere. Finisce 2-2, con lo Stoccarda che sale a 8 punti, il doppio rispetto ai 4 totalizzati fin qui dal Wolfsburg.

FRIBURGO-ST. PAULI 0-3

Crollo del Friburgo, che tra le mura casalinghe va ko 3-0 per mano del St. Pauli. I ritmi della sfida non sono elevatissimi in avvio, con i bianconeri che cercano di tenere in mano il pallino del gioco. A stappare la partita sono però gli ospiti, con Saad che sfrutta l’assist di Eggstein e insacca l’1-0 al 12’. La squadra di Schuster prova a reagire e ha l’occasione di rimettere in piedi il match al 42’, ma Vincenzo Grifo fallisce il calcio di rigore della parità. In chiusura di primo tempo gli ospiti trovano addirittura il raddoppio, con Saad che passa da goleador ad assistman e sigla il 2-0. In avvio di ripresa il Friburgo ci prova, ma la rete di Lienhart viene annullata al 66’ dopo controllo al Var. Se minuti più tardi il Pauli scrive di fatto la parola fine al match, con la doppietta di Saad che vale il 3-0 finale. Anche Doan prova ad accorciare le distanze all’84’, ma come per Lienhart anche in questo caso la rete viene annullata dal Var. Con questo successo per 3-0 il St. Pauli sale a quota 4 in classifica, mentre il Friburgo spreca una ghiotta chance e resta bloccato a quota 9.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-UNION BERLINO 1-0

Si prende i tre punti sulla sirena il Borussia Mönchengladbach, vittorioso 1-0 contro l’Union Berlino. Nelle prime fasi del match la squadra della capitale prova a premere sull’acceleratore, ma con il passare dei minuti il Borussia inizia a prendere sempre più confidenza. Tra le file dei bianconeri Plea ci prova più volte nel corso dei primi quarantacinque minuti, che però terminano a reti bianche e sul punteggio di 0-0. Nella ripresa il Mönchengladbach sembra ancor più propositivo, senza però riuscire ad essere troppo concreto. Verso la fine del match gli ospiti tentano il colpaccio, ma la botta dalla distanza di Vertessen all’86’ si stampa sul palo. Quando tutto lascia pensare ad un pareggio senza gol, ecco che i bianconeri segnano la rete che vale tre punti in pieno recupero: al 96’ l’incornata di Cvancara sul cross di Hack vale la vittoria. Il Borussia Mönchengladbach vince 1-0 e sale a 6 punti in classifica, resta fermo a quota 8 l’Union Berlino.

MAINZ-HEIDENHEIM 0-2

Colpo esterno dell’Heidenheim, 2-0 sul campo del Mainz. Ottima partenza da parte della squadra di Schmidt, che dopo un quarto d’ora di gioco sblocca il risultato grazie alla zampata di destro di Pieringer sottomisura. Per i padroni di casa piove sul bagnato poco prima della mezzora, perché al 29’ Hanche-Olsen prende il secondo cartellino giallo lasciando il Mainz in inferiorità numerica per la restante ora di gioco. Il primo tempo si chiude quindi con gli ospiti avanti di un gol e con l’uomo in più. Nella ripresa gli ospiti continuano a dominare, senza però affondare il colpo del ko. All’80’ viene ristabilita la pairtà numerica a causa del fallo da espulsione (cartellino rosso assegnato dopo check al Var) di Dorsch, ma sei minuti più tardi l’Heidenheim chiude la pratica grazie al raddoppio di Schoppner, che vale il 2-0 finale. L’Heidenheim sale a 9 punti in classifica, fermo a 5 il Mainz.