Barcellona, Setien: "Napoli grande squadra, ma andremo avanti noi"

VERSO BARCELLONA-NAPOLI

Contro il Napoli Quique Setien si gioca la Final Eight di Lisbona e il futuro sulla panchina del Barcellona. "Non ho mai pensato che possa essere la mia ultima partita, abbiamo preparato la partita pensando che andremo avanti - ha spiegato - Il Napoli, rispetto all'andata, è migliorato, si difende bene e quando attacca sa far male. Dovremo costringerli a difendersi il più possibile, sono una grande squadra".

Setien è sicuro di sé, ma nutre grande rispetto per Mertens e compagni. "E' una squadra che può farci del male con il pallone, combina bene, ha notevolmente migliorato il possesso palla, è molto disciplinata in difesa, sarà una partita con alternative".

Sugli 11 che scenderanno in campo a Camp Nou. "La formazione di domani è ormai decisa da qualche giorno, può soltanto variare la posizione di alcuni giocatori".

Caso Arthur. "Ho parlato con lui prima che partisse, la realtà è che da lì in poi non gli ho piu' parlato. Quello che so, l'ho saputo attraverso il club, avrei voluto che le cose andassero diversamente ma non posso dire altro".

Vedi anche Champions League Napoli, Gattuso sorride: Insigne è pronto per il Barcellona