Barcellona: Setien concede 6 giorni di riposo, poi si pensa al Napoli

VERSO BARCELLONA-NAPOLI

Chiusa la Liga con un deludente 2° posto alle spalle del Real Madrid, al Barcellona non rimane che la Champions League per salvare la stagione. In vista del ritorno degli ottavi con il Napoli, i blaugrana hanno sostenuto l'ultimo allenamento prima del rompete le righe. Quique Setien, infatti, ha deciso di concedere ai suoi 6 giorni di vacanza, fino a martedì 28 luglio, per ricaricare le pile e provare a dare l'assalto al trofeo più prestigioso.

Otto agosto, ore 21. Sono questi data e orario crocevia fondamentali per il futuro del Barcellona e di Quique Setien. Dopo essersi fatti rimontare dal Real Madrid e aver gettato alle ortiche la Liga, i catalani non possono fallire contro la squadra di Gattuso per accedere alle Final Eight di Lisbona. Il 5-0 rifilato all'Alaves nell'ultimo turno di campionato è poco più di un brodino per un ambiente che è diventato una polveriera. Il sostituto di Valverde ha i giorni contati e solo con un'impresa in Europa riuscirebbe a salvare il posto.

Messi ha parlato nei giorni scorsi e le sue sono state autentiche bordate. La Pulce non segnerà come nei giorni migliori, ma è sempre più leader e i destini della squadra sono appesi ai suoi scarpini. Tanto più che contro gli azzurri non ci saranno gli squalificati Busquets e Vidal, mentre Griezmann sta lavorando per tornare a disposizione dopo il problema muscolare. Far riposare i muscoli e liberare la testa: chissà se la ricetta di Setien sarà indigesta per Gattuso.

