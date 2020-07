Niente Pallone d'oro 2020, il Barcellona: "Sappiamo tutti chi è il migliore"

LA RISPOSTA

France Football ha ufficializzato la decisione di non assegnare il Pallone d'oro 2020. Nessun problema a Barcellona con la società catalana che, attraverso un tweet, ha commentato: "Capiamo la scelta. Tanto sappiamo tutti chi è il migliore" postando una foto di Lionel Messi e dei suoi trofei conquistati negli anni passati. È la prima volta dal 1956, anno in cui il prestigioso trofeo individuale fu istituito dalla rivista France Football, che il riconoscimento non verrà assegnato.

L'eterna saga tra la Pulce e Cristiano Ronaldo per questo 2020 non vivrà il capitolo finale dopo la decisione della rivista francese di non assegnare il premio dopo i problemi causati dalla pandemia di Covid-19, ma in Catalogna - anche con un pizzico di provocazione - non sembrano avere dubbi su chi meriterebbe il trofeo anche in questa stagione.

Dal 2008 a oggi infatti, fatto eccezione l'exploit di Luka Modric, la caccia al Pallone d'oro si è limitata a una sfida a due tra Lionel Messi e CR7 con l'argentino avanti di uno sull'eterno rivale (6-5). Ci sarà il Dream Team, ma non sarà la stessa cosa e forse per lo stesso Messi non è detto che questa decisione sia un male.

L'argentino infatti ha vissuto una stagione normale nella Liga (nella straordinarietà dei numeri per tutti gli altri, 25 gol e 22 assist) lasciando a Benzema e Sergio Ramos le copertine del trionfo in campionato, mentre in Champions League - da sempre teatro dei grandi scontri tra i due fenomeni e vetrina per tutto il mondo - lo stesso Messi per ora si è limitato a realizzare due gol tra partite del girone e andata del match col Napoli (con tre assist). Nemmeno la Coppa del Re è entrata in bacheca quest'anno con il Barcellona e il rischio di una stagione da "zeru tituli" per dirla alla Mourinho è più viva che mai.

Insomma, per quanto ne dicano in Catalogna, il Pallone d'oro non verrà assegnato e la provocazione che sicuramente sarà arrivata anche all'entourage di Cristiano Ronaldo, è destinata a rimanere tale almeno fino ad agosto. Poi toccherà a Messi dimostrare sul campo di essere davvero il migliore.

