Barcellona, Xavi verso il Napoli: "È la partita più importante della stagione"

VERSO BARCELLONA-NAPOLI

Il tecnico blaugrana nella conferenza della vigilia del match di Champions League: "Siamo stati i migliori all'andata, dovremo esserlo anche al ritorno"

Xavi Hernandez è pronto ad affrontare il Napoli con l'obiettivo di riportare il suo Barcellona ai quarti di finale di Champions League per la prima volta dal 2020: "Se è la partita più importante della stagione? Sì, è così - le sue parole in conferenza -. Noi siamo pronti e abbiamo entusiasmo. Sono quattro anni che non giochiamo i quarti di finale, vogliamo misurarci con una rivale che, pur non attraversando il suo momento migliore, ha la stessa base della squadra che ha vinto lo scudetto l'anno scorso. Avremo bisogno di uno stadio pieno. Non ci sono favoriti, abbiamo il 50% di probabilità. I tifosi però ci possono dare una mano".

Il fatto che la sfida si giocherà allo stadio olimpico di Barcellona e non al Camp Nou non sembra preoccuparlo: "Montjuïc sembra il Camp Nou. Deve essere pieno e deve essere il 12esimo giocatore".

Poi si è soffermato a parlare dell'avversario: "Il Napoli è migliorato con il nuovo allenatore, è più dinamico e più a suo agio. Mi aspetto una squadra coraggiosa, che gioca da dietro e pressa alto, che non specula, che ha tanto a livello individuale, soprattutto nei tre davanti, sarà una grande partita contro una grande squadra. Lobotka? Mi piace, sa costruire e non perde mai la palla. Mi piacerebbe vederlo in un club come il Barcellona. Dobbiamo però pensare prima di tutto a noi stessi: siamo stati migliori lì a Napoli e dovremo esserlo qui a Barcellona".

Xavi ha voluto più di una volta mettere in secondo piano i discorsi sul suo futuro e sull'annunciato addio al Barça a fine stagione: "Domani non sarò importante io. Servirà unità e dirò ai giocatori di non aver paura, che dobbiamo fare un passo avanti per arrivare ai quarti dopo quattro anni. Ho una scadenza fissata, ma l'importante è il club e dobbiamo essere tutti uniti".

