Barcellona, continuano i lavori di ristrutturazione del Camp Nou

Nel giugno dell'anno scorso a Barcellona erano partiti i lavori di ristrutturazione del Camp Nou, i cui costi sono stati stimati in 1.500 milioni di euro. Nel documento dal nostro inviato Carlo Landoni si vede il progresso del cantiere, che dovrebbe terminare entro fine anno. La risposta del Barça al nuovo Bernabeu del Real Madrid è anche un'occasione di "studio" per il Napoli, che domani affronterà proprio i catalani (ma allo stadio olimpico Lluís Companys, dove sta giocando in questi mesi), e per il quale De Laurentiis ha recentemente annunciato la volontà di fare un nuovo impianto.