Barcellona, Dembelé e Griezmann rientrano in gruppo

VERSO LA CHAMPIONS

Quique Setien potrà contare su due armi in più per provare a battere il Napoli nel ritorno degli ottavi di Champions League in programma l'8 agosto al Camp Nou: Ousmane Dembelé e Antoine Griezmann. Gli attaccanti francesi del Barcellona, entrambi reduci da un infortunio, hanno infatti partecipato oggi a una parte dell'allenamento con il resto del gruppo insieme al loro connazionale Clement Lenglet, che ormai è completamente ripreso.

A una settimana dall'attesa sfida contro i partenopei, per i blaugrana è un'ottima notizia, che il sito ufficiale del club ha voluto celebrare pubblicando in bella vista le foto dei suoi campioni sorridenti. I due giocatori intensificano dunque il loro processo di recupero in vista della partita con il Napoli, sabato prossimo, dopo l'1-1 strappato all'andata al San Paolo proprio grazie a un gol di Griezmann.

La presenza in campo di Le Petit Diable sembra probabile, mentre di quella di Dembelé resta ancora molto ipotetica. Griezmann si era infortunato al quadricipite destro durante la partita contro Valladolid (1-0) dello scorso 11 luglio, penultima di campionato, mentre Dembelé ha vissuto una stagione molto complicata a causa di un infortunio alla coscia destra.

Il classe 1997 ha avuto una ricaduta il 3 febbraio in allenamento e si è sottoposto ad intervento chirurgico l'11 febbraio a Turku, in Finlandia. Quasi impossibile quindi la sua presenza contro il Napoli visto il lungo periodo di inattività. Sono invece molto positive le novità sull'altro francese del Barça, Clement Lenglet, infortunatosi all'inguine il 19 luglio ma che sabato "ha già finito di allenarsi con la squadra". Il difensore potrebbe quindi essere schierato al fianco di Gerard Pique contro i napoletani.

UEFA, TAMPONI ALLE DUE SQUADRE

Mentre si attendono disposizioni definitive sulla sede della sfida, la Uefa comincerà a muoversi per il protocollo base. Come informa il Mundo Deportivo, in vista del match dell’8 agosto, l’ente sta pianificando di effettuare i tamponi alle due squadre coinvolte per controllare che non ci siano contagiati da coronavirus. I primi a svolgere i test saranno i calciatori blaugrana, che verranno testati in due ondate al centro sportivo Ciutat Esportiva Joan Gamper. La situazione comunque è tranquilla: i calciatori sono già abituati a essere sottoposti a verifica del Covid 19 e inoltre lo scorso lunedì, prima di tornare in allenamento dopo le brevi vacanze, il Barcellona aveva già effettuato i test e tutti erano risultati negativi.

