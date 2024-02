Atletico Madrid: Morata sorprende tutti, possibile convocazione contro l'Inter

CHAMPIONS LEAGUE

L'attaccante, reduce da "contusione ossea e una stiramento del legamento laterale interno del ginocchio destro", ha lavorato parzialmente in gruppo e potrebbe anticipare clamorosamente i tempi del rientro

© Getty Images Ottime notizie dall'ultimo allenamento per l'Atletico Madrid in vista della sfida di martedì sera a San Siro contro l'Inter e valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Alvaro Morata ha iniziato a lavorare parzialmente con il gruppo, effettuando dribbling e calciando in porta senza avvertire problemi, anticipando clamorosamente i tempi del recupero dopo la "contusione ossea e una stiramento del legamento laterale interno del ginocchio destro", rimediato un settimana fa nella partita di Liga contro il Siviglia. Decisivi saranno i prossimi due giorni ma non è affatto da escludere - scrive il quotidiano spagnolo Marca - una sua convocazione contro i nerazzurri.

Per Morata si prevedeva uno stop di una ventina di giorni: niente primo round contro l'Inter e rientro in occasione della semifinale di ritorno di Coppa del re contro l'Athletic Bilbao del 28 febbraio. E invece l'attaccante potrebbe tornare a disposizione molto prima del previsto, viaggiando addirittura in direzione Milano con la squadra che sfiderà i nerazzurri di Simone Inzaghi.