Liga, un Atletico esagerato verso l'Inter: cinque gol al Las Palmas

SPAGNA

I Colchoneros agganciano il Barcellona al terzo posto con le doppiette di Llorente e Correa e il gol di Depay

© afp L'Atletico Madrid ritrova la vittoria grazie al 5-0 contro il Las Palmas e riprende fiducia verso il match di Champions League contro l'Inter. L’incontro valido per la venticinquesima giornata di Liga viene aperto dalla doppietta di Marcos Llorente, che sblocca al 15’ e si ripete cinque minuti dopo su assist di Correa, bravo a calare il tris al 47’ su invito di Koke e replicare al 62’ su rigore. Chiude il gol di Depay all’87’.

ATLETICO MADRID-LAS PALMAS 5-0

Simeone si affida al turnover in vista della sfida di Champions League contro l'Inter e lancia la coppia Llorente-Correa dal primo minuto: dopo il palo colpito dagli ospiti con Munoz in avvio di partita, è lo spagnolo a trovare il gol dell’1-0 dopo un quarto d'ora di gioco con un destro sotto alla traversa, favorito da un rimpallo in area. L'ex Real si ripete dopo cinque minuti, depositando in rete il delizioso assist di Correa. I padroni di casa gestiscono il doppio vantaggio fino all'intervallo, rischiando soltanto sulla conclusione di poco alta di El Haddadi. Bastano meno di due minuti nel secondo tempo a Correa per firmare il tris con una conclusione ravvicinata su assist di Koke, ripetendosi poi al 62’ su calcio di rigore. Il pokerissimo viene firmato da Memphis Depay all’87’ con una conclusione dal limite. Questo successo permette all'Atleti di agganciare in classifica il Barcellona a quota 51 punti, mentre la formazione di Gran Canaria resta a quota trentacinque.