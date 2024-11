Stoccarda, Hoeness: "L'Atalanta ha un gioco speciale, ho chiesto consigli a Touré"

Dopo aver dominato e battuto la Juventus, Sebastian Hoeness è pronto ad affrontare anche l'Atalanta nella quarta giornata della Champions League 2024/25: "Voglio esprimere il mio più grande rispetto verso l’Atalanta e verso Gian Piero Gasperini - le parole del tecnico dello Stoccarda in conferenza stampa -. Giocano in questa maniera da tanti anni e hanno battuto il Leverkusen in Finale di Europa League, solo per far capire che tipo di avversario affrontiamo domani. A inizio stagione hanno perso Koopmeiners, ma hanno comunque dei giocatori importanti come Lookman. Giocano in maniera speciale, uno contro uno, hanno una struttura offensiva importante che non si vede spesso. Tirano fuori i difensori e i centrocampisti verso l’attacco".